LA FROMAGERE 2022 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

LA FROMAGERE 2022 Saint-Pierre-en-Auge, 29 mai 2022, Saint-Pierre-en-Auge. LA FROMAGERE 2022 Montpinçon L’Oudon Saint-Pierre-en-Auge

2022-05-29 – 2022-05-29 Montpinçon L’Oudon

Saint-Pierre-en-Auge Calvados “La Fromagère” a été créée en 1995 à l’initiative de plusieurs associations de la région de St Pierre sur Dives afin d’organiser une manifestation sur le site du Billot et promouvoir la randonnée sous toutes ses formes (cyclo, VTT, pédestre) dans le Pays d’Auge. “La Fromagère” a été créée en 1995 à l’initiative de plusieurs associations de la région de St Pierre sur Dives afin d’organiser une manifestation sur le site du Billot et promouvoir la randonnée sous toutes ses formes (cyclo, VTT, pédestre) dans le… gilles.payen14@gmail.com +33 6 73 74 38 08 “La Fromagère” a été créée en 1995 à l’initiative de plusieurs associations de la région de St Pierre sur Dives afin d’organiser une manifestation sur le site du Billot et promouvoir la randonnée sous toutes ses formes (cyclo, VTT, pédestre) dans le Pays d’Auge. Montpinçon L’Oudon Saint-Pierre-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Saint-Pierre-en-Auge Adresse Montpinçon L'Oudon Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Montpinçon L'Oudon Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

LA FROMAGERE 2022 Saint-Pierre-en-Auge 2022-05-29 was last modified: by LA FROMAGERE 2022 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 29 mai 2022 Calvados Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados