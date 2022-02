La FRIT : match d’improvisation Goderville, 17 mars 2022, Goderville.

La FRIT : match d’improvisation Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie Goderville

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 22:30:00 Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie

Goderville Seine-Maritime Goderville

Les premiers matches d’improvisation théâtrale sont apparus dans les années 80 au Québec.

Il s’agit d’un joyeux mélange entre le sport et le théâtre. Le but des joueurs québécois était, au dé- part, d’amener les québécois fanas de hockey vers une activité culturelle : le théâtre.

Un match d’improvisation se déroule donc entre deux équipes de 6 joueurs (3 femmes et 3 hommes + 1 coach) qui se rencontrent dans un espace déli- mité.

Un joyeux spectacle plein de folie, durant lequel la salle et les joueurs deviennent complices. Laissez-vous surprendre par ce spectacle improvisé et imprévisible !

Tarifs : 10 € / 5 € (pass sanitaire et masque obligatoires)

Les premiers matches d’improvisation théâtrale sont apparus dans les années 80 au Québec.

Il s’agit d’un joyeux mélange entre le sport et le théâtre. Le but des joueurs québécois était, au dé- part, d’amener les québécois fanas de hockey vers une…

http://www.goderville.com/

Les premiers matches d’improvisation théâtrale sont apparus dans les années 80 au Québec.

Il s’agit d’un joyeux mélange entre le sport et le théâtre. Le but des joueurs québécois était, au dé- part, d’amener les québécois fanas de hockey vers une activité culturelle : le théâtre.

Un match d’improvisation se déroule donc entre deux équipes de 6 joueurs (3 femmes et 3 hommes + 1 coach) qui se rencontrent dans un espace déli- mité.

Un joyeux spectacle plein de folie, durant lequel la salle et les joueurs deviennent complices. Laissez-vous surprendre par ce spectacle improvisé et imprévisible !

Tarifs : 10 € / 5 € (pass sanitaire et masque obligatoires)

Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie Goderville

dernière mise à jour : 2022-01-07 par Communauté de communes Campagne de Caux