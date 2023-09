La friche végétale Jardin21 organise une grande fête pour sa fermeture Jardin21 Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 12h00 à 04h00

.Tout public. gratuit

Après six mois intenses de musique, de jardinage, de marchés, d’ateliers, de stand-up et de rencontres… le Jardin21 va refermer ses portes. Pour finir cette saison en beauté, la friche végétale du 19ème arrondissement de Paris organise une grande fête de clôture le samedi 30 septembre.

Au programme, du stand-up avec le Greenwashing Comedy Club, un grand blind test et DJs sets jusqu’au bout de la nuit.

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé en 2018 en un tiers-lieu végétal, culturel et festif. Installé au bord du canal de l’Ourcq, à la frontière de Paris et Pantin, le Jardin21 propose chaque été une programmation culturelle et festive autour de son potager.

En six mois, soit depuis son ouverture en avril dernier, le Jardin21 a accueilli près de 200 événements : des cours de jardinage, des ateliers pour enfants, des DJs sets, des concerts, des marchés, des journées thématiques, des conférences, de cours de sport… la liste est longue.

Au total, le Jardin21 a accueilli pas moins de 85 000 personnes cet été !

Avec la fin de l’été arrive inexorablement la fermeture du Jardin21. Pour célébrer cette fin de saison, le Closing du Jardin21 2023 vous propose un programme sur le thème de la rupture d’amourette d’été. Une séparation festive sans larmes et sans reproches mais avec de la musique, la famille et les ami·es… et l’envie ardente de faire la fête ensemble. Bref, un peu comme le dernier slow du bal avant de terminer les vacances et de rentrer à la maison.

Au programme, un dernier atelier de jardinage autour de la confection de confiture à partir des fruits de notre jardin-potager, un blind test « bad bitch meufs revenge song », du stand-up avec la dernière date de la résidence du Greenwashing Comedy Club, puis l’équipe du Jardin21 viendra prendre possession des platines pour faire danser son public une dernière fois jusqu’au bout de la nuit.

La programmation (12h-4h) :

– OUVERTURE DU JARDIN21 : 12h. Bar & resto ouvert toute la journée.

– ATELIER (15h00-16h30) Fabrication de confiture à partir des fruits du jardin-potager- BLIND TEST (17h00) Blind test bad bitch meufs revenge song

– STAND-UP (19h00) Greenwashing comedy club. Gratuit / don libre sur réservation.

– DJS SETS (20h-4h) avec Vickies (Vénus Club), Sylxx, Jojo la michto, William Luck, Qwent, eiraM b2b Revo

Entrée libre

Pas de panique, ce n’est pas la fermeture définitive du Jardin21. La friche rouvrira au printemps prochain pour sa 7ème saison.

Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.jardin21.fr/events/closing https://www.facebook.com/jardin21paris https://www.facebook.com/jardin21paris https://www.facebook.com/events/1900188393716124

Le Viet Photography Jardin21