Printprint La Friche Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Printprint La Friche, 1 avril 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Printprint 1 et 2 avril La Friche Venez visiter l’atelier de l’artiste Sarah Teulet, Sarah TEULET sérigraphe et créatrice étudie, représente, et réalise des images qui interrogent sur la place de l’homme dans la biodiversité, elle représente des écosystèmes utopiques qui réinventent l’interaction entre les êtres vivants en éditions limitées, numérotées et signées sur papier olin regular Visite d’atelier et participation à l’impression d’une carte en sérigraphie manuelle

Concours de dessin pour les plus jeunes : dessine ta maison en mieux La Friche 29, rue de la gare, 88100 Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu La Friche Adresse 29, rue de la gare, 88100 Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville La Friche Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

La Friche Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

Printprint La Friche 2023-04-01 was last modified: by Printprint La Friche La Friche 1 avril 2023 La Friche Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges