Nord MIGRAMUNDO : L’enfant au cœur des migrations La Friche Hazebrouck, 24 mai 2023, Hazebrouck. MIGRAMUNDO : L’enfant au cœur des migrations 24 – 26 mai La Friche Ouvert aux écoles et collèges à partir du CM Migramundo: un jeu coopératif qui fait découvrir la thématique des migrations dans tous ses aspects à travers le parcours de 6 enfants, afin de développer l’esprit critique des joueurs. Le debriefing permettra de découvrir que le commerce équitable agit sur une des causes principales du travail des enfants : la pauvreté. Par un partenariat durable, le commerce équitable permet aux paysans et artisans de vivre dignement de leur travail où qu’ils choisissent de vivre ! Le commerce équitable lutte contre les migrations contraintes. La Friche Place du Général de Gaulle 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « artisansdumonde.coeurdeflandre@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

2023-05-26T14:00:00+02:00 – 2023-05-26T16:00:00+02:00

