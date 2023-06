JOB DATING – LA FRICHE DES PONTS LIMOGES La Friche des Ponts Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges JOB DATING – LA FRICHE DES PONTS LIMOGES La Friche des Ponts Limoges, 14 juin 2023, Limoges. JOB DATING – LA FRICHE DES PONTS LIMOGES Mercredi 14 juin, 18h00 La Friche des Ponts [JOB DATING]

Acto Consulting

Pour la 4ème fois, ACTO est partenaire de la Friche des Ponts

Retrouvez-nous tout au long de l’été sur les bords de Vienne :

• 3 job dating pour échanger sur votre projet professionnel ;

• 1 boite à CV disponible en permanence + un QR code pour nous envoyer votre CV

Mais aussi… de belles surprises à venir

Suivez-nous pour ne rien manquer de l’évènement

Plus d’infos : https://www.facebook.com/actoconsulting La Friche des Ponts 1 rue de la Font Pinot 87000 LIMOGES Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/actoconsulting »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/actoconsulting »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T20:00:00+02:00

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T20:00:00+02:00 JOB DATING saisonnier Intérim Acto Limoges Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La Friche des Ponts Adresse 1 rue de la Font Pinot 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville La Friche des Ponts Limoges

La Friche des Ponts Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

JOB DATING – LA FRICHE DES PONTS LIMOGES La Friche des Ponts Limoges 2023-06-14 was last modified: by JOB DATING – LA FRICHE DES PONTS LIMOGES La Friche des Ponts Limoges La Friche des Ponts Limoges 14 juin 2023