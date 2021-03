La fresque timbrée Mairie de Colomiers, 1 mars 2021-1 mars 2021, Colomiers.

La fresque timbrée

du lundi 1 mars au lundi 8 mars à Mairie de Colomiers

La Fresque timbrée de Mathilde Poncet

Du 1er au 7 mars 2021

Façade du Pavillon Blanc Henri-Molina

Paisiblement installée à côté d’un lac dans le Jura, Mathilde Poncet a développé en quelques années un bestiaire énigmatique, chaleureux et bienveillant. Inspirée par le folklore européen et japonais, les animaux, les montagnes et les ciels, elle construit ses images par strates de crayons de couleurs, pastels ou encre pour donner corps à des histoires espiègles, étranges et sauvages. Il y est souvent question de lacs profonds, de nature habitée, de quêtes et de crépuscules. Son dernier album, Des vacances timbrées (éditions Les Fourmis Rouges), est une invitation au voyage dans un univers à la fois familier et fantasmagorique, où le quotidien côtoie le grandiose.

Cette fresque est la continuité du projet des Promenades dessinées initié en 2016 à l’occasion des 30 ans du Festival BD Colomiers. Des illustrateurs et illustratrices sont invité-e-s à réaliser de grandes peintures murales dans les différents espaces urbains de Colomiers.

Autour de la fresque timbrée de Mathilde Poncet, une e-rencontre et une e-lecture Petites oreilles samedi 6 mars.

Avec le soutien du ministère de la culture, de la région Occitanie de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T09:00:00 2021-03-01T10:00:00;2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T10:00:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T10:00:00;2021-03-04T09:00:00 2021-03-04T10:00:00;2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T10:00:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T10:00:00;2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T10:00:00;2021-03-08T09:00:00 2021-03-08T10:00:00