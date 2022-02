La Fresque Océane – Atelier – Ekolieu LREVE – Saint-Esprit Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE Saint-Esprit Catégorie d’évènement: Saint-Esprit

le samedi 26 mars à 09:00

Atelier ludique, engagé, participatif, bienveillant, d’intelligence collective avec tout plein d’échange constructifs et instructifs. Découvrez les enjeux liés à l’Océan, et comment nous pouvons TOUS agir pour le préserver. Vous construirez une vision systémique de l’Océan en plongeant dans 6 thématiques grâce à 6 jeux : les services écosystémiques de l’Océan, la biodiversité marine, la pêche, la pollution, les industries maritimes et le dérèglement climatique. Vous ferez émerger les actions individuelles et collectives avec un focus sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. L’atelier se déroule à l’EKOLIEU LREVE ; Une adhésion à l’association “le Monde dont on rêve” de 5€ sera demandée si vous n’êtes pas adhérent : [https://www.lemondedontonreve.com/p/lekolieu.html](https://www.lemondedontonreve.com/p/lekolieu.html) Et si l’atelier vous a plu, vous pourrez faire un don à l’animateur à l’issue de l’atelier. Voir toutes nos activités : [https://www.linkedin.com/company/fresque-du-climat-martinique-autres-ateliers-strat%C3%A9gie-r%C3%A9silience-adaptation](https://www.linkedin.com/company/fresque-du-climat-martinique-autres-ateliers-strat%C3%A9gie-r%C3%A9silience-adaptation)

Don à l’animateurà l’issue de l’atelier

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:00:00

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:00:00

