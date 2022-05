La fresque numérique, 19 mai 2022, .

La fresque numérique

2022-05-19 18:00:00 – 2022-05-19 21:00:00

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de 3 heures avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet. Véritable outil de team building, cet atelier permet aux participants de se rassembler pour apprendre ensemble sur le numérique durable. Inscription au 06.99.30.96.97, minimum 4 maximum 17 personnes.

+33 2 33 12 63 78

