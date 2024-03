La Fresque du Sexisme à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, samedi 16 mars 2024.

La Fresque du Sexisme à La Madeleine Les participant·es repartent avec un baluchon de concepts, chiffres clés et actions pour enrayer la mécanique sexiste et passer à l’action ! Samedi 16 mars, 14h00 CCA La Madeleine

Un atelier d’intelligence collective pour détricoter la mécanique sexiste et se projeter dans une société égalitaire

Inspiré du génie pédagogique de la Fresque du Climat : une expérience active, scientifique, collaborative et créative.

Participatif, immersif et attentif. L’atelier permet une expression et une écoute attentive et bienveillante, en étant accompagné·e par un·e facilitateur·rice aiguisé·e.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://fresque-du-sexisme.org/

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France