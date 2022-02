La Fresque du numérique Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou, 3 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 03 mars 2022

de 18h30 à 21h00

gratuit

Venez participer à un atelier ludique et pédagogique afin de vous sensibiliser et de vous former aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier s’inspire de la Fresque du Climat, il est basé sur l’intelligence collective des participants et propose des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable.

Cet atelier s’adresse donc à tous ceux qui souhaitent comprendre l’impact environnemental de l’usage de nos smartphones, ordinateurs et autres outils numériques et qui souhaiteraient trouver des solutions pour une utilisation plus vertueuse de ces objets !

Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou 2 rue Beaubourg Paris 75004

Contact : mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/fresque-du-numerique/

