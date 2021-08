Lille FLOW Lille, Nord La Fresque du Flow par Samione FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La Fresque du Flow par Samione FLOW, 13 septembre 2021, Lille. La Fresque du Flow par Samione

du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre à FLOW

Un trait qui esquisse une attitude, un mouvement, une expression, Samione reproduit les gens, du danseur au passant. En résidence chez nous dès le printemps pour travailler aux (très) grands formats, on lui confie début septembre le mur d’en face. Pendant toute la semaine, assistez à ce que Samione a concoté pour vous !

Gratuit

peau neuve de la fresque du FLOW FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T11:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T11:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T11:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T11:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Ville Lille lieuville FLOW Lille