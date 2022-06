La fresque du climat Pontarlier, 11 juin 2022, Pontarlier.

La fresque du climat Place Jules Pagnier Caserne marguet (salle des anciens combattants) Pontarlier

2022-06-11 – 2022-06-11 Place Jules Pagnier Caserne marguet (salle des anciens combattants)

Pontarlier 25300

Proposé par l’associatiopn Durable et Doubs.

La Fresque du Climat est un atelier collaboratif s’appyant sur 40 cartes réalisées à partir des données du GIEC, le Goupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. Elle permet de comprendre et lier les causes et les conséquences du dérèglement climatique.

Inscription en ligne.

durable-et-doubs@outlook.fr

Proposé par l’associatiopn Durable et Doubs.

La Fresque du Climat est un atelier collaboratif s’appyant sur 40 cartes réalisées à partir des données du GIEC, le Goupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. Elle permet de comprendre et lier les causes et les conséquences du dérèglement climatique.

Inscription en ligne.

Place Jules Pagnier Caserne marguet (salle des anciens combattants) Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-05-25 par