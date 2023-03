La fresque du climat Ottrott Catégories d’Évènement: 67530

Ottrott

La fresque du climat, 25 mars 2023, Ottrott . La fresque du climat 5 avenue des Myrtilles Ottrott 67530

2023-03-25 13:50:00 – 2023-03-25 17:00:00 Ottrott

67530 Cet atelier ludique et collaboratif permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action : causes et conséquences du dérèglement climatique n’auront plus de secrets pour vous. Gratuit, Inscription obligatoire en ligne. Pas d’inscription sur place. Un atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action. Inscription en ligne. +33 3 88 87 57 40 Ottrott

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: 67530, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse 5 avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Ville Ottrott Departement 67530 Lieu Ville Ottrott

Ottrott Ottrott 67530 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ottrott /

La fresque du climat 2023-03-25 was last modified: by La fresque du climat Ottrott 25 mars 2023 5 avenue des Myrtilles Ottrott 67530 67530 Ottrott

Ottrott 67530