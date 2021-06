Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde La Fresque du climat – niveau découverte avec La Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne Bordeaux

du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août à Maison écocitoyenne

**les causes et les conséquences du changement climatique.** **150 000 personnes ont expérimenté la Fresque du Climat, et si vous étiez les prochains ?** **Sur inscription.** **Tout public, à partir de 10 ans**

Gratuit, sans inscription

Un jeu basé sur l’intelligence collective et faisant appel à votre créativité ! Ce jeu, proposé sous forme d’atelier collaboratif, a pour mission d’appréhender de façon ludique Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T15:30:00 2021-07-21T17:30:00;2021-08-25T15:30:00 2021-08-25T17:30:00

