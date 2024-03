La fresque du climat Médiathèque Usson du Poitou Usson-du-Poitou, samedi 6 avril 2024.

La fresque du climat Un atelier ludique et collaboratif pour apprendre, prendre conscience et passer à l’action ! Samedi 6 avril, 09h00 Médiathèque Usson du Poitou inscription obligatoire par mail iribarrenlaure@gmail.com ou michele.boisgibault@ecomail-fr.com

Les fresques sont des ateliers ludiques et collaboratifs de 3h. La Fresque du Climat permet de comprendre les enjeux principaux du réchauffement climatique, ses causes et conséquences.

Médiathèque Usson du Poitou usson du poitou Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

climat environnement