La fresque du climat ——————– ### Le 24 FÉVR. à 14:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil Parlons climat, dérèglement climatique, et échangeons ensemble sur les causes et possibles solutions à mettre en place. La fresque du climat est un atelier d’intelligence collective, ludique et scientifique qui s’appuie sur 42 cartes issues des rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernementale sur l’évolution du climat). A partir de 10 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

