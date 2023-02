La Fresque du climat (focus Chine) NEOMA Business School, 2 février 2023, Paris.

Le jeudi 02 février 2023

de 14h00 à 17h00

. gratuit

Participez à « la Fresque du climat » façon chinoise pour mieux comprendre les enjeux de l’Empire du Milieu au 21ème siècle avec l’Institut Confucius de NEOMA Business School.

La Fresque du Climat est un “Serious game” où les participants, guidés par un animateur, utilisent leur intelligence collective pour construire un collage et relier les causes et les conséquences du changement climatique à l’aide de 42 cartes qui représentent les différentes dimensions du changement climatique.

En équipes, vous découvrirez 42 cartes représentant les différentes composantes du changement climatique et travaillerez en collaboration pour identifier les relations de cause à effet, sous la supervision d’animateurs formés pour vous guider, vous apporter des éclairages complémentaires et assurer une communication fluide.

Nous vous proposons de participer à cette expérience ludique de fresque du climat adaptée avec un focus spécial sur les enjeux de la Chine. Deux animateurs, français et chinois, Linjie et Pauline, toutes deux spécialistes dans leur domaine, vous guideront pendant cette expérience. Aucun niveau de chinois n’est nécessaire pour participer à la session. Si vous être un apprenant de chinois, ce sera en plus l’occasion d’apprendre de nouveaux mots !

Raisonnement : découvrir et relier les cartes et créer le collage.

Créativité : se détendre, s’approprier le collage et le décorer.

Debrief : une discussion sereine sur les émotions et les questions des participants pour finalement faire un brainstorming sur les solutions individuelles et collectives.

Plus d’informations :

victor.bernard@neoma-bs.fr

NEOMA Business School 6 rue Vandrezanne 75013 Paris

Contact : https://forms.gle/2WTnUoiwXqznx3uVA 0609705463 victor.bernard@neoma-bs.fr https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS/

