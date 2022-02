La Fresque du Climat Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

La Fresque du Climat Espace Mosaïk, 19 mars 2022, Pomeys. La Fresque du Climat

Espace Mosaïk, le samedi 19 mars à 14:00 gratuit – sur inscription – à partir de 13 ans

Jeu coopératif pour trouver ensemble des solutions sur le changement climatique. Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

Espace Mosaïk Pomeys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomeys/

La Fresque du Climat Espace Mosaïk 2022-03-19 was last modified: by La Fresque du Climat Espace Mosaïk Espace Mosaïk 19 mars 2022 Espace Mosaïk Pomeys Pomeys

Pomeys Rhône