La Fresque du Climat Bfm Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

La Fresque du Climat Bfm Beaubreuil, 4 juin 2022, Limoges. La Fresque du Climat

Bfm Beaubreuil, le samedi 4 juin à 14:00

Venez en famille ou avec des amis (à partir de 8 ans) participer à la Fresque du Climat. En 3 heures, cet atelier collaboratif permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. L’atelier rassemble les participants par groupes de 5 à 8 personnes autour d’une table. Il fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet par un jeu de cartes composant la Fresque. Un animateur vous guidera durant l’atelier et apportera des explications complémentaires Pour plus d’informations : [[https://fresqueduclimat.org/](https://fresqueduclimat.org/)](https://fresqueduclimat.org/)

Sur inscription

ATELIER (8 ans et +) Bfm Beaubreuil limoges 1 place de beaubreuil Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Beaubreuil Adresse limoges 1 place de beaubreuil Ville Limoges lieuville Bfm Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

La Fresque du Climat Bfm Beaubreuil 2022-06-04 was last modified: by La Fresque du Climat Bfm Beaubreuil Bfm Beaubreuil 4 juin 2022 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne