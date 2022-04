La Fresque du Climat Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

La Fresque du Climat Bfm Aurence, 7 mai 2022, Le Mas Blanc. La Fresque du Climat

Bfm Aurence, le samedi 7 mai à 14:30

Venez en famille ou avec des amis (à partir de 8 ans) participer à la Fresque du Climat. Cet atelier collaboratif permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. L’atelier rassemble les participants par groupes de 5 à 8 personnes autour d’une table. Il fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet par un jeu de cartes composant la Fresque. Un animateur vous guidera durant l’atelier et apportera des explications complémentaires. Pour plus d’informations : [[https://fresqueduclimat.org/](https://fresqueduclimat.org/)](https://fresqueduclimat.org/) **Conditions d’accès :** Sur inscription au 05 55 05 02 85 à partir du 23 avril ou en cliquant ici : [Fresque du climat du 07/05/2002](https://www.helloasso.com/associations/limoges-la-fabrique-citoyenne/evenements/atelier-fresque-du-climat-4) **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/la-fresque-du-climat-2](https://bfm.limoges.fr/evenement/la-fresque-du-climat-2)](https://bfm.limoges.fr/evenement/la-fresque-du-climat-2) Cet atelier collaboratif permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action (à partir de 8 ans). Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc Corgnac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Ville Le Mas Blanc lieuville Bfm Aurence Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne

Bfm Aurence Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mas-blanc/

La Fresque du Climat Bfm Aurence 2022-05-07 was last modified: by La Fresque du Climat Bfm Aurence Bfm Aurence 7 mai 2022 Bfm Aurence Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne