Damien Gérard, citoyen sensibilisé aux questions environnementales, vous propose de participer à l’atelier « La fresque du climat ».



La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif conçu pour sensibiliser de façon ludique au changement climatique.



Avec rigueur et pédagogie, il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.



Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.



En plus d’apporter des connaissances scientifiques, la Fresque du Climat développe la créativité et les compétences humaines des participants.



Cet outil a été conçu et partagé en Creative Commons par Cédric Ringenbach.



Sur inscriptions. Jauge limitée.

La Ville de Barbentane organise le premier atelier de la Fresque du Climat, à la salle des fêtes – salle nord.

communication@barbentane.fr +33 4 90 90 85 75

