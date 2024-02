La Fresque de l’Eau Villa Andry Ouistreham, samedi 16 mars 2024.

La Fresque de l’Eau Villa Andry Ouistreham Calvados

Apprenez en plus sur le cycle de l’eau et les impacts de l’homme sur ce cycle, lors d’un atelier ludique et collaboratif de 9h30 à 12h30 et une version adaptée aux enfantsde 14h à 16h, à la Villa Andry

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 12:30:00

Villa Andry 51 Avenue Andry

Ouistreham 14150 Calvados Normandie contact@villa-andry.fr

