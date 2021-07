La Fresque de la Forêt La Recyclerie, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris.

Un atelier ludique, pédagogique et collaboratif pour mieux comprendre les causes et les conséquences de la déforestation !

La REcyclerie ouvre ses portes à la Fresque de la Forêt , un atelier ludique, pédagogique et collaboratif pour comprendre les causes de la déforestation et les conséquences de celle-ci sur l’Homme et les écosystèmes !

A l’issue de l’atelier, vous repartirez avec une meilleure compréhension des enjeux et des leviers de passage à l’action, individuels et collectifs, pour agir et préserver les forêts au quotidien.

Basée sur l’intelligence collective et inspirée de la Fresque du Climat, la Fresque de la Forêt se présente sous la forme d’un jeu de 59 cartes. Vous aurez 3h pour la réaliser, en équipe, accompagné.e d’un animateur.rice pour vous guider et vous apporter des éclairages.

Déroulé :

Introduction

Phase de réflexion (1h30) : réalisation de la Fresque avec distribution des 5 lots de cartes

Phase de créativité (30min) : illustrer et nommer la Fresque afin de se l’approprier

Phase de débrief (30min) : partages des ressentis et questions, et identification de solutions pour passer à l’action

Organisateur :

all4trees est une association créée fin 2016 qui rassemble une communauté de citoyens et d’organisations ayant pour mission de promouvoir et soutenir les acteurs engagés sur le terrain pour la préservation et la restauration des forêts, tout en sensibilisant et mobilisant les citoyens autour des enjeux de lutte contre la déforestation.

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

Contact :all4trees fresque@all4trees.org https://all4trees.org https://www.facebook.com/all4trees https://twitter.com/ll4trees fresque@all4trees.org

