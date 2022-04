La Fresque de la Biodiversité Le Grenier, 5 avril 2022, Castanet-Tolosan.

La Fresque de la Biodiversité

Le Grenier, le mardi 5 avril à 19:00

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique, collaboratif et créatif pour comprendre de manière simple la complexité de la Biodiversité ainsi que les causes de son érosion. ————————————————————————————————————————————————————————————- Les participants doivent retrouver les liens entre les 39 cartes distribuées en 5 lots pour comprendre ce qu’est la Biodiversité, ce qu’elle apporte et ce qui la dégrade. L’atelier se termine par un debriefing et une réflexion collective sur les actions qui peuvent être mises en place pour la préservation de la biodiversité. Cette introduction en 3 heures s’adresse aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs. **Comprendre ensemble, agir maintenant.** La Fresque du climat a pour mission de sensibiliser un maximum de personnes dans le monde à la compréhension des causes et des conséquences du changement climatique et son caractère systémique. **inscriptions** (places limitées) [https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/la-fresque-de-la-biodiversite-4](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/la-fresque-de-la-biodiversite-4) Atelier Gratuit. Réservation obligatoire (15 places seulement) Selon les inscriptions, nous formerons 2 tables de 7 personnes. N’oubliez pas d’annuler en cas d’empêchement. merci. plus d’info sur le sujet : [[https://fresqueduclimat.org/](https://fresqueduclimat.org/)](https://fresqueduclimat.org/)

Atelier Gratuit

Un atelier pour comprendre les enjeux de la crise de la biodiversité

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T22:00:00