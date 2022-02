La Fresque Agri’alim Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris.

La Fresque Agri’alim

Paris Expo Porte de Versailles, le mercredi 2 mars à 13:30

Pour notre santé, pour le climat, pour la préservation des sols, de la biodiversité, pour permettre aux agriculteurs d’être correctement rémunérés pour leur travail, nous souhaitons tous une alimentation plus durable. Mais est-ce si simple ? Et qu’est-ce que ça signifie vraiment ? Afin de tenter de répondre à ces questions, Céline et Astrid ont créé la Fresque Agri’Alim. Directement inspiré de La Fresque du Climat, c’est un atelier scientifique et collaboratif conçu pour acquérir en équipe une vue d’ensemble des enjeux de notre modèle agricole et alimentaire afin d’identifier ensemble les actions à mener pour en faire un moteur de solutions. Basée sur l’intelligence collective, la Fresque permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps, qu’on soit juste curieux ou connaisseur. Pour en savoir plus, venez décourvrir la Fresque sur notre stand mecredi après-midi !

Atlier scientifique et collaboratif, la Fresque fait découvrir les enjeux de notre modèle agricole et alimentaire. Venez la découvrir et participer à son élaboration !

