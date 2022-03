Concert : Quand les cuivres rencontrent l’orgue ! Eglise Saint-Méen La Fresnais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Fresnais

Concert : Quand les cuivres rencontrent l’orgue ! Eglise Saint-Méen, 15 mai 2022 17:00, La Fresnais. Dimanche 15 mai, 17h00 Sur place libre participation http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, laroutedesorgues@gmail.com, 0683165716 Concert cuivres & orgue : venez donc découvrir un alliage étonnant et détonnant ! Quintette de cuivres & Orgue Alors que le duo « trompette et orgue » est devenu un grand classique du genre, la rencontre entre la formation de quintette de cuivres et l’orgue est beaucoup plus rare au concert.

Le programme de ce concert, essentiellement consacré à des œuvres des 19ème et 20ème siècles, nous fera voyager à travers une myriade de couleurs sonores, en associant la richesse de timbres de l’orgue de La Fresnais à celle du quintette de cuivres formé pour l’occasion par les professeurs du Conservatoire de Saint-Malo. Les musiciens invités : Stéphane Michel & Maxime Pelé, trompettes / Xavier Maupetit, cor

Laurent Auguste, trombone / Nicolas Tirmarche, tuba

Loïc Georgeault, orgue Œuvres du répertoire romantique & symphonique – en partenariat avec l’association Musique en Pays de Saint-Malo – Eglise Saint-Méen La Fresnais Ille et Vilaine 35111 La Fresnais Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 17:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Fresnais Autres Lieu Eglise Saint-Méen Adresse La Fresnais Ille et Vilaine Ville La Fresnais lieuville Eglise Saint-Méen La Fresnais Departement Ille-et-Vilaine

Eglise Saint-Méen La Fresnais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fresnais/

Concert : Quand les cuivres rencontrent l’orgue ! Eglise Saint-Méen 2022-05-15 was last modified: by Concert : Quand les cuivres rencontrent l’orgue ! Eglise Saint-Méen Eglise Saint-Méen 15 mai 2022 17:00 Eglise Saint-Méen La Fresnais La Fresnais

La Fresnais Ille-et-Vilaine