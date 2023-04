Culture à la ferme – Le Rêve de l’escargot Les Vergers de La Morinière La Fresnaie-Fayel Catégories d’Évènement: La Fresnaie-Fayel

Orne

Culture à la ferme – Le Rêve de l’escargot Les Vergers de La Morinière, 10 juin 2023, La Fresnaie-Fayel. 100% Normand Musique et humour.

Tout public..

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Les Vergers de La Morinière Lieu-dit La Morinière

La Fresnaie-Fayel 61230 Orne Normandie



100% Normand Music and humor.

All public. 100% Normandía Música y humor.

Todos los públicos. 100% Normandie Musik und Humor.

Für jedes Publikum. Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: La Fresnaie-Fayel, Orne Autres Lieu Les Vergers de La Morinière Adresse Les Vergers de La Morinière Lieu-dit La Morinière Ville La Fresnaie-Fayel Departement Orne Lieu Ville Les Vergers de La Morinière La Fresnaie-Fayel

Les Vergers de La Morinière La Fresnaie-Fayel Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la fresnaie-fayel/

Culture à la ferme – Le Rêve de l’escargot Les Vergers de La Morinière 2023-06-10 was last modified: by Culture à la ferme – Le Rêve de l’escargot Les Vergers de La Morinière Les Vergers de La Morinière 10 juin 2023 Les Vergers de la Morinière La Fresnaie-Fayel

La Fresnaie-Fayel Orne