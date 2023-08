LES EMBUSCADES : LA PART DES CHOSES – BRETELLE ET GARANCE La Frénouse Cossé-le-Vivien, 17 septembre 2023, Cossé-le-Vivien.

Cossé-le-Vivien,Mayenne

Dans le cadre du festival les Embuscades, retrouvez le spectacle « La part des choses » avec Bretelle et Garance !.

2023-09-17

La Frénouse Musée Robert Tatin

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



As part of the Embuscades festival, enjoy the show « La part des choses » with Bretelle and Garance!

En el marco del festival Embuscades, disfrute del espectáculo « La part des choses » con Bretelle y Garance

Im Rahmen des Festivals les Embuscades finden Sie die Aufführung « La part des choses » mit Bretelle et Garance!

