HOMMAGE À ALFRED JARRY AU MUSÉE TATIN La Frénouse Cossé-le-Vivien, 9 septembre 2023, Cossé-le-Vivien.

Cossé-le-Vivien,Mayenne

Le samedi 09 septembre 2023 à 17h00, le musée Robert Tatin rendra un hommage à l’auteur mayennais Alfred Jarry (1873-1907) à l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance en présence du poète, dramaturge et réalisateur espagnol Fernando Arrabal, membre éminent du Collège de pataphysique..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

La Frénouse Musée Robert Tatin

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



On Saturday September 09, 2023 at 5:00 pm, the Robert Tatin Museum will pay tribute to Mayenne author Alfred Jarry (1873-1907) on the 150th anniversary of his birth, in the presence of Spanish poet, playwright and director Fernando Arrabal, a leading member of the Collège de pataphysique.

El sábado 09 de septiembre de 2023 a las 17:00 horas, el museo Robert Tatin rendirá homenaje al escritor mayense Alfred Jarry (1873-1907) en el 150 aniversario de su nacimiento, en presencia del poeta, dramaturgo y cineasta español Fernando Arrabal, miembro destacado del Collège de patafísica.

Am Samstag, den 09. September 2023 um 17.00 Uhr, ehrt das Robert Tatin Museum den Mayener Autor Alfred Jarry (1873-1907) anlässlich seines 150. Geburtstages in Anwesenheit des spanischen Dichters, Dramatikers und Regisseurs Fernando Arrabal, einem prominenten Mitglied des Collège de Pataphysique.

