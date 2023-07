ATELIER GARDIEN D’ARGILE La Frénouse Cossé-le-Vivien, 20 juillet 2023, Cossé-le-Vivien.

Cossé-le-Vivien,Mayenne

Venez rencontrer le gardien du musée et découvrez les secrets de l’emblématique dragon de Robert Tatin..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

La Frénouse Musée Robert Tatin

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



Come and meet the museum?s janitor and discover the secrets of Robert Tatin?s iconic dragon.

Venga a conocer al cuidador del museo y descubra los secretos del emblemático dragón de Robert Tatin.

Lernen Sie den Museumswärter kennen und entdecken Sie die Geheimnisse von Robert Tatins ikonischem Drachen.

Mise à jour le 2023-06-29 par eSPRIT Pays de la Loire