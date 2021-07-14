La Frenchteuf – Le Bal Populaire Carsac-Aillac Carsac-Aillac
La Frenchteuf – Le Bal Populaire Carsac-Aillac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Carsac-Aillac.
La Frenchteuf – Le Bal Populaire 2021-07-14 21:00:00 – 2021-07-14
Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac
Venez vous amusez au bal populaire !
C’est un concert interactif organisé par Backstage événementiel.
Venez vous amusez au bal populaire !
C’est un concert interactif organisé par Backstage événementiel.
+33 6 98 23 40 47
Venez vous amusez au bal populaire !
C’est un concert interactif organisé par Backstage événementiel.
Mairie de Carsac-Aillac
dernière mise à jour : 2021-06-26 par