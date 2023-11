La Free kids party, un cocktail déjanté, acidulé, pop et rock’n’roll pour les petits ! Le Cirque Electrique Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Du mardi 26 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 16h00

Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Plein 16€

Réduit 11€

Moins de 12 ans 7€

La Free kids party est une boom magique laissant les enfants dans un espace libre et festif ! Du 18 novembre au 30 décembre au Cirque Electrique. Dès 3 ans.

Une succession de numéros et de musique, bricolés par des personnages détonants : Monsieur Cornichon, Petit Bouquet, Jambon Beurre MC Pain de mie, Sisi la mayo… Jongle, Roue Cyr, trapèze et autres agrès, tours de force et clowneries en tout genre et non genré !

Représentations scolaires : contacter reservation@cirque-electrique.com

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/9652391924801951/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D +33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://cirqueelectrique.placeminute.com/event/cirque/free-kids-party,42021.html?_locale=fr

Philippe Deram