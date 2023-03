La Freak, Journal d’une Femme Vaudou THEATRE DE FONTBLANCHE, 8 mars 2023, VITROLLES.

La Freak, Journal d’une Femme Vaudou THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 19:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Quels corps, quelles femmes, quels discours, quels imaginaires sont représentés dans les médias, les films et sur les plateaux de théâtre ? Seule en scène, Sabine Pakora revisite avec humour et sensibilité sa vie de comédienne et jongle avec les stéréotypes qui lui sont renvoyés tant sur sa couleur que sur sa rondeur.PMR : 04 42 02 46 50 La Freak, Journal d’une Femme Vaudou

Votre billet est ici

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE

Quels corps, quelles femmes, quels discours, quels imaginaires sont représentés dans les médias, les films et sur les plateaux de théâtre ? Seule en scène, Sabine Pakora revisite avec humour et sensibilité sa vie de comédienne et jongle avec les stéréotypes qui lui sont renvoyés tant sur sa couleur que sur sa rondeur.

PMR : 04 42 02 46 50

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici