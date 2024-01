La fratrie Abraham se réunit pour fêter 40 ans de musique au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

Tarif un concert : 10 euros

Pass soirée : 28 euros

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création et d’amour!! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus !

Bercée de musique depuis l’enfance, la fratrie Abraham nous offre sur scène un univers foisonnant au carrefour des cultures caribéennes, jazz et classiques, porté par des harmonies aux accents impressionnistes, où la danse créole flirte avec la chanson et où la mazurka rencontre les congas. Pur produit des #JazzDeDemain qui donne aux artistes l’espace pour pouvoir présenter des projets, les développer, ce groupe s’anime une fois de plus dans la chaleur du club pour le plus grand plaisir de nos oreilles !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lebaisersalea40ans-abraham-reunion-19h00

ABRAHAM REUNION #40ans