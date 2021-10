Paris Salle Cana Paris La Fraternité Évangélique, Utopie Ou Réalité ? Salle Cana Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lieu : 1 rue de Candolle, salle Cana, de 20h30-22h Dates : -Lundi 15 novembre : « La jeunesse de François : société en crise, essor du commerce, Église installée. Une société idéale ? Le baiser au lépreux ». -Lundi 10 janvier : » La conversion : François et la radicalité de l’Évangile : un choix total ! Va-t-il partir en guerre ? (François et le sultan) » -Lundi 7 mars : La mission : François et sa relation à l’autorité, il ne cherche pas à réformer l’Église, il cherche à la renouveler. François et sa relation au peuple : Vivre dans le monde, pour ouvrir le monde à Dieu. (Épisode de la crèche de Greccio) -Lundi 4 avril : L’Esprit d’Assise : comment à partir de l’expérience de François, concevoir une fraternité authentique, celle que le Christ Jésus est venu révéler. (Jn 15,15-17) Cycle de conférences sur saintr François par le Père Alain Gambard. Salle Cana 1 rue de Candolle, 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

