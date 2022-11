La Fraternelle – Visites guidées

La Fraternelle – Visites guidées, 20 décembre 2022, . La Fraternelle – Visites guidées



2022-12-20 16:30:00 – 2022-12-29 La Fraternelle – Visites guidées Du 20 au 29 décembre, le mardi et jeudi à 16h30 à la Maison du Peuple PATRIMOINE tout public dès 10 ans Visites guidées de la Maison du Peuple Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne ! Entrée 6/4,50/2,50 € Visites guidées de la Maison du Peuple 》vacances de Noël dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville