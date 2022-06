La Fraternelle – Ursule et Madame (Récital de Salle de Bain)

La Fraternelle – Ursule et Madame (Récital de Salle de Bain), 9 juillet 2022, . La Fraternelle – Ursule et Madame (Récital de Salle de Bain)



2022-07-09 – 2022-07-09 Samedi 9 juillet à 21h au café de la Maison du Peuple TOUR DE CHANT THÉÂTRALISÉ à partir de 14 ans (durée 1h) Ursule et Madame (Récital de Salle de Bain) Auteur, compositeur, interprète I Claire Thévenard

Madame est une chanteuse lyrique déchue, qui côtoie la folie en fumant dans son bain, une coupe de champagne à la main et un verre de whisky au cas où. En sortant de sa baignoire, elle est dans un drôle d’état… Assise devant sa coiffeuse, elle nous laisse assister à un rituel mi-chanté, mi-titubé… Réussira t’elle à sortir de sa salle de bain ? Madame est élégante dans sa décadence en velours noir, et dans ses chansons elle se raconte à voix multicolore…Elle se raconte à nous et appelle Ursule… ENTRÉE 10/8/5 € Samedi 9 juillet à 21h au café de la Maison du Peuple TOUR DE CHANT THÉÂTRALISÉ à partir de 14 ans (durée 1h) Ursule et Madame (Récital de Salle de Bain) Auteur, compositeur, interprète I Claire Thévenard

Madame est une chanteuse lyrique déchue, qui côtoie la folie en fumant dans son bain, une coupe de champagne à la main et un verre de whisky au cas où. En sortant de sa baignoire, elle est dans un drôle d’état… Assise devant sa coiffeuse, elle nous laisse assister à un rituel mi-chanté, mi-titubé… Réussira t’elle à sortir de sa salle de bain ? Madame est élégante dans sa décadence en velours noir, et dans ses chansons elle se raconte à voix multicolore…Elle se raconte à nous et appelle Ursule… ENTRÉE 10/8/5 € dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville