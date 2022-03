La Fraternelle – Théâtre : La petite histoire Saint-Claude, 18 mars 2022, Saint-Claude.

La Fraternelle – Théâtre : La petite histoire Théâtre de la Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

2022-03-18 – 2022-03-18 Théâtre de la Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude Jura

La Fraternelle – Théâtre : La petite histoire

Vendredi 18 mars à 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple, à Saint-Claude.

THÉÂTRE tout public dès 12 ans / durée 1h15

La petite histoire

Cie Théâtre à Cran

Avec le soutien de AFFLUENCES réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté

EUGÈNE DURIF I texte

LUCIE DONET ET JULIEN JOBARD I interprètes

JEAN-JACQUES PARQUIER I mise en scène

CHLOÉ JEANGIN I costumes

GUILHEM GIBERT I lumières

JEAN-MARC WEBER I musique

Raconter l’amour impossible de Roméo et Juliette encore une fois.

Ou

Faire naître encore pour mieux mourir…

Montaigu et Capulet ne trouvent pas le repos éternel. Ils ressassent dans ce cimetière-théâtre. Rongés par un remord funeste, ils vont vous raconter encore une fois (une dernière fois ?) cette tragédie légendaire qui a emporté Juliette et Roméo au sortir de l’enfance. Ils espèrent qu’en parlant ils tairont leur douleur impérissable et goûteront enfin au calme de l’oubli.

Dans un registre baroque où les genres se mêlent impunément, frottant des temporalités divergentes, la poésie d’Eugène Durif nous embarque dans les coulisses imaginées de ce chef d’œuvre intarissable. Le regard de la mère de Roméo et celui du père de Juliette viennent contrer cette histoire que l’on croit déjà connaître. La petite histoire est cette entrée dans l’intimité de la grande Histoire.

Ces deux âmes errantes nous présentent alors un condensé de Roméo et Juliette en passant par la narration, l’incarnation, la performance, la simple évocation et aussi en se racontant elles-mêmes, malgré elles. Elles interrogent aussi, l’air de rien, le théâtre dans sa forme la plus pure.

Est-ce que ce qui est nommé devient réel ? Quel est le réel au théâtre ? Comment en rendre compte ? Qu’est-ce que raconter une histoire passée dans ce temps présent ?

C’est sous la plume délicieuse et cocasse de Durif que la petite histoire tentera de se raconter encore une fois. Une dernière fois…

Entrée 10/8/5 € . Pré-vente à la boutique de La fraternelle

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26

Théâtre de la Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

