La Fraternelle – Théâtre : Kavuni kulam Saint-Claude, 7 décembre 2021, Saint-Claude.

La Fraternelle – Théâtre : Kavuni kulam Théâtre de la Fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

2021-12-07 20:30:00 – 2021-12-07 Théâtre de la Fraternelle 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude Jura

La Fraternelle – Théâtre : Kavuni kulam

Mardi 7 décembre à 20h30, au théâtre de la Maison du Peuple, à Saint-Claude.

En résidence de création à La frat’ du 1er au 11 novembre 2019 avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Sarath est artiste associé à La fraternelle pour les années 2019, 2020 et 2021 (en savoir plus)

épisode 1

Vavuni Kulam (un carnet de corps)

Advaïta L cie (Besançon – 25)

Sarath Amarasingam conception, chorégraphie et interprétation

Jean-Noël Françoise création musicale

Christophe Forey création lumière

Jalie Barcilon dramaturgie

Stéphane Pauvret scénographie

Lulla Chourlin assistante chorégraphie

Nathalie Pernette regard extérieur

Comment trouver une unité lorsqu’une vie est faite d’hétérogénéité ? Vavuni Kulam est le premier épisode de la série chorégraphique Terre sèche. Ici, on questionne des notions telles que la rupture, la multiculturalité, la discontinuité…

Cette pièce parle d’un retour à la source, au Sri Lanka, après 28 ans d’absence. Dans une démarche d’art total, l’auteur convoque le récit et la danse pour parler de son identité éclectique. Par la poésie, il évoque le déracinement, le voyage…

Quand les contradictions dues à sa double culture s’incarnent, cela devient une grande guerre, le Mahabharata. Sur le plateau, le danseur dévoile des bribes de vérité et de fiction. À travers la rencontre de deux personnages imaginaires Ganesh et Alice, on voyage avec lui dans l’intime et l’universel, dans les mémoires d’enfance et de guerre. Par le récit (rêve, confidence, réflexion), on accède à son monde intérieur tandis que le corps traverse des vocabulaires chorégraphiques protéiformes : danses hip hop, indienne, contemporaine… Alors comment devient-on un être rassemblé quand on est fait de pleins de bouts ? Le corps s’épuise, mu par la nécessité de transformer. Il invente un nouvel espace poétique pour incarner son être additionné.

Théâtre de la Fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

