39200 EUR La Fraternelle – Théâtre : Comme il vous plaira Jeudi 24 novembre à 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple THÉÂTRE tout public à partir de 15 ans Comme il vous plaira [FRAGMENTS] D’après William Shakespeare Chantier-théâtre du CDN Besançon Franche-Comté/Célie Pauthe avec la promotion DEUST Théâtre de l’Université de Franche-Comté Gratuit Comme il vous plaira [FRAGMENTS] 》CDN Besançon Franche-Comté la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

