2022-10-28 – 2022-10-28

Jura EUR 5 10 La Fraternelle : Spectacle de danse pour les enfants Vendredi 28 octobre à 15h30 au café de la Maison du Peuple DANSE jeune public à partir de 2 ans / durée 30 minutes Charcoal Cie Pièces détachées / Caroline Grosjean Conçu pour le très jeune public (dès 2 ans), et au plus proche des spectateurs, Charcoal joue avec les formes, les images, les couleurs, les échelles de grandeur. Entre danse archaïque et odyssée contemporaine, Charcoal résonne différemment dans l’imaginaire de chacun des spectateurs. Charcoal 》cie Pièces détachées ENTRÉE 10 / 8 / 5 € (gratuit pour les moins de 5 ans). la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/la-tribu-essence/ Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

