La Fraternelle – Sortie de résidence : Théâtre invasif de bar Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude

La Fraternelle – Sortie de résidence : Théâtre invasif de bar Saint-Claude, 27 janvier 2023, Saint-Claude . La Fraternelle – Sortie de résidence : Théâtre invasif de bar 12 Rue de la Poyat Maison du peuple Saint-Claude Jura Maison du peuple 12 Rue de la Poyat

2023-01-27 – 2023-01-27

Maison du peuple 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude

Jura La Fraternelle – Sortie de résidence : Théâtre invasif de bar Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 19h30 au café de la Maison du Peuple. SORTIES DE RÉSIDENCE / théâtre invasif de bar AMour AMour Cie Nager en forêt ELISE CAGNE Comédienne performeuse, artiste somatique. JEAN-CHARLES DOUBLET Musicien, compositeur, comédien. CÉLIA LEFEVRE regard extérieur. Une femme qui vient de plaquer son mariage se réfugie dans un bar. En crise, en proie à ses multiples mondes intérieurs, elle s’épanche, verse ses doutes sur l’engagement amoureux, ses désirs débordants…

Ou bien c’est un monde multiple et débordant qui vient épancher ses désirs et ses silences dans une femme passant par là.

Qu’est-ce qui se joue en nous, dans nos intimités, du long silence bridé des femmes ? Explosion de ces schèmes qui nous sculptent encore aujourd’hui – exploser. Ok, exploser – mais que faire de ce baiser profond que l’on partage parfois ?

Les pas de cet autre. Qui s’enlace à moi, que je choisis pour vivre, pas dans les pas… À quel point je peux vivre avec cet autre en étant fidèle à mon expérience intime de la vie ? Entrée libre et gratuite. la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/radix-zakouska/ Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude Jura Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Ville Saint-Claude lieuville Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

La Fraternelle – Sortie de résidence : Théâtre invasif de bar Saint-Claude 2023-01-27 was last modified: by La Fraternelle – Sortie de résidence : Théâtre invasif de bar Saint-Claude Saint-Claude 27 janvier 2023 12 Rue de la Poyat Maison du peuple Saint-Claude Jura Jura Saint-Claude

Saint-Claude Jura