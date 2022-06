La Fraternelle – SOFAZ concert Maloya Electro Saint-Claude, 14 juillet 2022, Saint-Claude.

12 Rue de la Poyat Maison du peuple Saint-Claude Jura Maison du peuple 12 Rue de la Poyat

EUR Jeudi 14 juillet à 18h30 au café de la Maison du Peuple

CONCERT Maloya Electro

Sofaz, c’est la beauté du maloya et la puissance de l’électro réunies. Sofaz est à l’image de la Réunion, un creuset de rencontre entre cultures et savoirs où chant, musique, danse, poésie disent les rêves et réalités communes, les espoirs et les colères, la transe pour mieux nous relier et nous relever. Transe garantie…

GRATUIT

la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/radix-zakouska/

