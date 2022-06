La Fraternelle – SÉRIGRAPGIE MOBILE

2022-07-11 – 2022-07-13 Lundi 11 (quartier Tomachon), mardi 12 (place de l’Abbaye), mercredi 13 juillet (quartier des Avignonnets) – Saint Claude SÉRIGRAPHIE MOBILE – de 15h à 16h30 IMPRIME TON TEE-SHIRT ! Sérigraphie mobile

Dans le cadre de Quartiers d’été avec le soutien du ministère chargé de la Ville et de L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) Avec l’équipe des Éditions La fraternelle, découvre en solo ou en famille une technique d’impression : la sérigraphie. Compose et imprime toi-même ton tee-shirt pour le rendre unique ! GRATUIT Lundi 11 (quartier Tomachon), mardi 12 (place de l’Abbaye), mercredi 13 juillet (quartier des Avignonnets) – Saint Claude SÉRIGRAPHIE MOBILE – de 15h à 16h30 IMPRIME TON TEE-SHIRT ! Sérigraphie mobile

