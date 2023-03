La Fraternelle – Rouge Carmi Maison du Peuple Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

La Fraternelle – Rouge Carmi 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude Maison du Peuple Saint-Claude Jura

2023-03-09

Jura 5 EUR La Fraternelle – Rouge Carmi Jeudi 9 mars à 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple DANSE – tout public dès 11 ans / durée 1h environ

ROUGE CARMIN [Histoires d’un tabou]

Compagnie La Guetteuse

Emeline Nguyen I Conception et chorégraphie

Lola Potiron, Mathilde Roussin, Louna Delbouys-Roy, Emeline Nguyen I Interprétation

OTTiLiE [B] I Création sonore

Au plateau quatre femmes entonnent un même rythme, celui d’une danse qui se déploie, se propage, se synchronise, se désagrège. C’est la couleur d’un ventre qui cède, d’un souffle qui écoute, d’un mystère qui se noie. Cette pièce célèbre la nature cyclique de toute chose, de la croissance à la dégénérescence, de l’expansion à la retenue, de la vie à la mort. Cette création se veut audacieuse, militante, féministe, afin de délier les langues, dissoudre les silences, les suppositions et laisser libre l’expression autour d’un sujet universel et tabou à la fois. ENTRÉE 10/8/5 € la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/ Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

