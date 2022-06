La Fraternelle – PARKOUR TON QUARTIER Saint-Claude, 11 juillet 2022, Saint-Claude.

La Fraternelle – PARKOUR TON QUARTIER

Quartier des Avignonnets Saint-Claude Jura

2022-07-11 – 2022-07-13

Saint-Claude

Jura

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 juillet de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30 au quartier des Avignonnets Saint-Claude

+ restitution publique le mercredi 13 juillet à 17h

Ce projet reçoit le soutien de L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de la Ville de Saint-Claude.

ATELIERS À CIEL OUVERT pour les 10/16 ans

PARKOUR TON QUARTIER

avec Marion Blanchot et Andréa Quesney / cie Lignes urbaines

Né dans les années 90, le Parkour est un art du déplacement qui consiste à franchir les obstacles qui nous entourent rapidement et agilement, sans matériel. Enfile tes baskets et viens tester !

GRATUIT (infos & inscriptions au 03 84 45 42 26 ou mediation@maisondupeuple.fr)

Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-06-21 par