La fraternelle Orchestre National de Jazz LA FRATERNELLE Saint-Claude, vendredi 2 février 2024.

Orchestre National de Jazz LA FRATERNELLE Saint-Claude, vendredi 2 février 2024.

L’ONJ s’entoure des trois brillantes compositrices Airelle Besson, Sylvaine Hélary et Sarah Murcia pour une plongée inédite dans le rock progressif des années 70. De Pink Floyd à Genesis, en passant par King Crimson et Henry Cow, l’orchestre rend hommage à ces groupes mythiques dont les œuvres ont profondément marqué plusieurs générations.

Tirant son titre d’une composition du groupe britannique King Crimson, Frame by Frame se présente comme une relecture de morceaux de quelques-unes des figures emblématiques d’un genre musical né dans la fièvre de la fin des sixties le rock progressif. Un rock qui s’affranchit de sa forme originelle pour innover dans ses rythmes, ses sonorités et son lyrisme, en puisant dans la musique orchestrale, les musiques traditionnelles et le jazz.

Ce courant et ses expérimentations entraînent vers des contrées toujours plus surprenantes et offrent un terrain de jeu idéal pour les solistes de l’orchestre, sur des arrangements signés Airelle Besson, Sylvaine Hélary, Sarah Murcia et Frédéric Maurin. ?Avec sa nouvelle création, l’ONJ nous fait redécouvrir, sous ces quatre plumes singulières, les mondes imaginés par ces pionniers, en revisitant leurs œuvres à travers le prisme du grand orchestre. EUR.

LA FRATERNELLE 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura

2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02



