La Fraternelle – NOUS LES ENFANTS DU ROCK #8

Samedi 27 août à partir de 18h à la Maison du Peuple – Saint Claude CONCERTS – NOUS LES ENFANTS DU ROCK #8 L'événement rock pour bien préparer la rentrée… Du bon son avec des concerts live (WARM, KUNTA, BONDY), de quoi se restaurer et d'autres surprises ! ENTRÉE PRIX LIBRE

