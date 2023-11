Parades et métamorphoses – performance participative La Fraternelle – Maison du Peuple Saint-Claude, 17 novembre 2023, Saint-Claude.

Parades et métamorphoses – performance participative 
Vendredi 17 novembre, 18h00 
La Fraternelle – Maison du Peuple 
sur réservation auprès de la cie ou du théâtre

Cette performance s’inscrit dans le développement du nouveau projet de création de la compagnie. Prolongeant le sillon creusé depuis 2019 avec les spectacles – Rites, Charcoal, Oural -autour de notre relation au paysage, de nos gestes pour façonner notre habitat et la nature qui nous entoure ainsi que le « vivre ensemble », Pièces Détachées poursuit sa réflexion autour du vivant, en mettant au coeur de nos vies l’interdépendance de l’homme et de son milieu. La création prévue en juin 2024 est un quatuor chorégraphique, plastique, sonore et lumineux, Parades et Métamorphoses questionne les relations complexes de l’homme avec le vivant, avec les mondes imaginaires et invisibles. Cet objet spectaculaire nous invite à nous décentrer et à nous effacer pour laisser la place à l’autre, à l’étranger, à l’étrange, à l’inconnu. En puisant dans les rituels et les récits, d’ici ou d’ailleurs, cette création se déploie comme une cérémonie sensible, festive, trouble et envoûtante. Elle invite les corps et les regards à se transformer au travers du mouvement des danseurs et des sculptures de l’artiste plasticienne Awena Cozannet. Elle se joue de nos perceptions par la mise en lumière et en son. Ce spectacle s’adresse à tous les spectateurs dès 8 ans, parce qu’il nous semble essentiel de porter entre les générations une vision sensible, poétique et spirituelle du monde. Dans cette même intention, nous associons à cette pièce une création participative et intergénérationnelle : Les Sentinelles. Celle-ci s’adresse à des enfants accompagnés par un parent proche parce que nous croyons aux expériences en partage.

La Fraternelle – Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat, saint-claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « audrey.piecesdetachees@gmail.com »}]

